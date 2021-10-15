Олег Лавричев принял участие в открытии первого в России Центра семейного бизнеса

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев 14 октября 2021 года принял участие в открытии Центра семейного бизнеса, которое состоялось в Торгово-промышленной палате Нижегородской области в рамках Всероссийского семейного совета.

В заседании Семейного совета «Нижегородская область – территория развития бизнеса» приняли участие президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, заместитель председателя Законодательного собрания Дмитрий Краснов, уполномоченный по защите прав предпринимателей региона Павел Солодкий, генеральный директор ТПП Нижегородской области Иван Разуваев, эксперты и семейные предприниматели.

Как сообщил Сергей Катырин, Нижний Новгород стал первым городом, где реализуется этот проект. До конца 2021 года в России планируется открыть десять Центров семейного бизнеса.

«Семейный бизнес – это компании, которые ориентированы на свою страну, которые развиваются из династии в династию, которые планируют свой бизнес долгосрочно», – рассказал Сергей Катырин, заметив, что в России ему пока уделяется недостаточно внимания. «Например, принятие закона о семейном бизнесе, принятие решений по семейному патенту – это такие инструменты, которые должны заработать в России, чтобы полноценно поддерживать семейный бизнес», – рассказал президент ТПП РФ.

Продолжая тему необходимости поддержки семейного бизнеса, Сергей Катырин привел пример других стран: «В некоторых странах сегодня до 90 процентов ВВП – это семейный бизнес. Если брать ведущие европейские страны, например Францию и Германию, то половина ВВП и половина рабочих мест в них создаются семейными компаниями».

«Для нас чрезвычайно важно, чтобы Центр заработал активно. Потому что он первый и на него будут смотреть все остальные. И если все пойдет успешно, то не только Торгово-промышленная палата будет инициировать создание таких центров, но и губернаторы будут поддерживать эту идею», – поставил задачу Сергей Катырин.

Олег Лавричев отметил, что современный семейный бизнес – это продолжение традиций купечества, которыми исторически славился Нижний Новгород. «Мы помним эти фамилии – Блиновы, Баташовы, Бугровы, Рукавишниковы, Башкировы. Все эти купцы, ведя свое фамильное дело, которое сегодня мы называем семейный бизнес, развивали город – его инфраструктуру, строили социальные и просветительские учреждения, и, таким образом, давали импульс развитию городской среды. Благодаря их заслугам именно Нижний Новгород стал иметь статус «Кармана России», – напомнил Олег Лавричев.

Олег Лавричев выразил уверенность, что выбор Торгово-промышленной палаты Нижегородской области в качестве площадки для открытия первого в России Центра семейного бизнеса придаст импульс развитию нового вектора предпринимательства в Нижнем Новгороде. «Для города это очень важный аспект. Потому что предпринимательство – это та среда, в которой формируется не только бюджет, но и новое пространство, – сказал он. – Очень рад, что здесь задается такой импульс системному государственному подходу по поддержке и развитию этого направления».

«Всем тем, кто занимается или планирует заниматься семейным бизнесом, желаю смелости для создания, возрождения или продолжения семейного бизнеса», – резюмировал Олег Лавричев.

К открытию первого в России Центра семейного бизнеса была приурочена высадка Аллеи семейных предпринимателей России с именными деревьями рядом с Александро-Невским кафедральным собором на Стрелке.

Справка:

Первый в России Центр семейного бизнеса в Торгово-промышленной палате Нижегородской области – это эффективная площадка для взаимодействия семейных компаний региона, поиска единомышленников, продвижения и развития бизнеса. Здесь представители семейного дела смогут получить ответы на свои вопросы о том, как создать семейную династию, сформировать и продвинуть фамильный бренд, передать бизнес по наследству, пройти обучение и повысить квалификацию.