Сквер на проспекте 70 лет Октября в Нижнем Новгороде благоустроят в ноябре

Сквера на проспекте 70 лет Октября в Нижнем Новгороде благоустроят в ноябре Фото:Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Работы по комплексному благоустройству сквера на проспекте 70 лет Октября в Нижнем Новгороде планируется завершить в ноябре. Об этом сообщает администрация Сормовского района.

- Работы на проспекте осуществляются в комплексе - электромонтажные работы, устройство пешеходной сети и посадки зеленых насаждений на уже благоустроенных зонах. У церкви Иконы нечаянной радости посажено 464 кустарника, устройство пешеходной сети там, по большей части, уже завершено. Бригады рабочих по устройству тротуарной сети двигаются от Церкви по направлению к улице Стрелковой - укладывают бортовой камень и настилают основание под брусчатку, - пояснила заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова.

Подрядная компания благоустроит тротуары, сделает велодорожки, установит спортивные и детские площадки, скамейки, урны, информационные стенды, а также проведет озеленение. Завершить все работы планируют уже в ноябре этого года. Как пояснили в районной администрации, сроки сдачи объекта были сдвинуты на осень из-за простоев в работе прежнего подрядчика, расторжения контракта с ним и проведением повторных конкурсных процедур. С начала октября в сквере работает новый подрядчик ООО «Урлин».

Ранее сообщалось, что благоустройство сквера на проспекте 70 лет Октября в Сормовском районе Нижнего Новгорода планируют завершить к концу сентября-началу октября 2021 года. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём Instagram.

Нижегородка @anechkalebedewa обратилась к главе региона с вопросом о сроках завершения работ.

На что Глеб Никитин ответил, что возникла проблема с подрядчиком – первую часть работ он выполнил и был в графике, но потом ситуация изменилась.