Житель Павлова первым из самозанятых нижегородцев получил льготный заем

Житель Павлова стал первым самозанятым в Нижегородской области, который получил льготный заем по региональной программе поддержки для самозанятых. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, первым нижегородцем, который смог воспользовался такой программой государственной поддержки и получить льготный заем, стал житель города Павлово Александр Морозов. Деньги он потратит на закупку материалов для создания новогодней коллекции костюмов и приобретение специального оборудования для производств карнавальных масок и пошива одежды.

- Наша компания специализируется на ремонте и индивидуальном пошиве одежды и карнавальных костюмов. Также мы выполняем крупные заказы по созданию ростовых кукол на разную тематику. Это по-настоящему семейный бизнес, в котором занят не только я, но и моя супруга, которая ранее также была зарегистрирована как самозанятая, а сейчас она уже индивидуальный предприниматель. Также мне помогают дети: сын вырезает детали для будущих костюмов из поролона, а маленькая дочка – наш генератор идей для новогодней коллекции, - поделился Александр Морозов.

Ранее сообщалось, что самозанятые нижегородцы смогут получить льготные кредиты под 8,5% годовых.

По информации источника, с 2020 года в Нижегородской области и еще 18 регионах России начал работу специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Новая система налогообложения позволяет гражданам зарегистрироваться в качестве предпринимателей и платить налоги по льготной ставке от 4% до 6%. Необходимо соблюдение двух условий — отсутствие наемных сотрудников и доход менее 2,4 млн рублей в год.