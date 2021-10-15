Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 октября 2021 9:32

Проезд у Дворца Спорта на проспекте Гагарина перекроют 15 и 18 октября

Временные дорожные знаки установят на подъездах к нему
Екатерина КУРГУЗОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Проезд у Дворца Спорта на проспекте Гагарина перекроют 15 и 18 октября Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Проезд у Дворца Спорта на проспекте Гагарина перекроют 15 и 18 октября Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Проезд у Дворца Спорта на проспекте Гагарина перекроют 15 и 18 октября

в Нижнем Новгороде 15 октября с 10.00 до 22.00 и 18 октября с 07.00 до 22.00. Причиной станут ремонтно-восстановительные работы. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Запрет на проезд транспорта затронет местному проезду проспекта Гагарина – на участке дороги около дома №29. Сообщается, что объезд будет организован по прилегающим улицам.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!