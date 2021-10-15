Свет отключат в девяти домах Ленинского и Автозаводского районов 15 октября

Электроэнергию отключат в девяти домах Ленинского и Автозаводского районов Нижнего Новгорода 15 октября. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО и ЧС.

В частности, на Автозаводе отключение коснется жителей улицы Фучика. Здесь с 9 до 13 часов не будет света в домах № 10/3, 10/4, 36, 38.

В Ленинском районе без света останутся жильцы домов № 28, 30, 30/1, 30/2, 30/3 по проспекту Ленина. Электричество отключат в 9 часов, а возобновят энергоснабжение только в 17 часов, так что жителям этих домов придется почти весь световой день сидеть без электричества.

Отключение электроэнергии по указанным адресам является запланированным, здесь будут проводиться работы на объектах жилищно-коммунального хозяйства.