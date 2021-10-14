Для создания второй очереди нижегородского «Технопарка Н2О» выделят 5 гектаров

Участок площадью 5 га выделят для создания второй очереди «Технопарка Н2О» в ОЭЗ «Кулибин» в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Соответствующее решение принял совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области. Известно, что первую очередь технопарка планируют запустить в 2022 году.

- Малотоннажная химия сегодня очень востребована в России. Но развитие этого сектора имеет ряд сдерживающих факторов: это как высокая степень зависимости от импортного сырья, так и особенности ценообразования на базовое отечественное сырье, недостаточное количество специализированных производственных площадок, а также сложности с практической реализацией разработанных в России производственных технологий, - подчеркнул генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Тимур Халитов.

В состав комплекса войдут два производственных здания общей площадью 29 тысяч квадратных метров, грузовой двор и контейнерный терминал. Проект планируют реализовать в 2024 году.

Напомним, особая экономическая зона «Кулибин» была создана на территории Дзержинска в мае 2020 года. Это созданная государством территория, наделенная особым юридическим статусом и экономическими льготами для привлечения российских и зарубежных инвесторов в приоритетные для России отрасли. В частности, в «Кулибине» приоритетными направлениями являются производство химических веществ, фармацевтической продукции, резиновых и пластмассовых изделий, автокомпонентов и создание модульно-передвижных газозаправочных комплексов.

А также, свыше 550 млн рублей направят на развитие инфраструктуры перспективной территории ОЭЗ "Кулибин".

Дело касается 430 гектаров, которые примыкают к границам ОЭЗ "Кулибин" и будут включены в заявку на расширение особой экономической зоны. Её направят в Минэкономразвития России в 2021 году.

=