Росприроднадзор внепланово проверит рекультивацию Шуваловской свалки

Специалисты межрегионального управления Росприроднадзора приступили к внеплановой проверке работ компании ООО «СитиЛюкс», что занимается рекультивацией Шуваловской свалки в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

- В рамках проверки будет произведен осмотр территории, помещений и транспортных средств, задействованных в работе, произведены необходимые отборы проб компонентов окружающей среды, - сообщили в пресс-службе Управления.

Поверка проводится в рамках исполнения поручения зампреда правительства РФ Виктории Абрамченко. По ее результатам станет известно, соответствует ли деятельность подрядчика установленным нормам и требованиям.

Напомним, площадь свалки составляет 17,9 гектара. Проект ее рекультивации получил положительное заключение госэкспертизы. Договор по рекультивации был заключен с ООО «СитиЛюкс», которая на торгах предложила наименьшую цену за свои услуги. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» и должны быть выполнены в четвертом квартале 2022 года.