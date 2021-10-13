Нижегородцы смогут оформить на госуслугах ещё четыре вида соцвыплат

Ещё четыре социальные выплаты стали доступны нижегородцам онлайн с 11 октября. Подать электронное заявление можно через портал госуслуг. Об этом сообщили в министерстве социальной политики Нижегородской области.

Речь идет о выплатах ежемесячного пособия на первенца, установление статуса многодетной семьи, ежемесячную денежную компенсацию по оплате ЖКУ и ежегодную выплату к началу учебного года детям из многодетных семей.

Раньше нижегородцы в формате онлайн могли оформить только выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

- Электронное заявление - это не только удобно, но еще и безопасно. Сейчас, в новый виток пандемии, люди опасаются лишний раз идти в органы соцзащиты, собирать по инстанциям справки. Мы стараемся меняться под новые требования, - рассказал министр социальной политики региона Юрий Хабров.

Напомним, что более 530 миллионов рублей направят на выплаты семьям с детьми в Нижегородской области. Сейчас более 50 000 семей в регионе попадают под эту программу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!