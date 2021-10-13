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Новости компаний13 октября 2021 16:17

Олег Лавричев предложил развивать побратимские отношения Нижнего Новгорода со Словацкой Республикой

Нижегородскую область посетила делегация словацких и чешских дипломатов
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Олег Лавричев предложил развивать побратимские отношения Нижнего Новгорода со Словацкой Республикой

Олег Лавричев предложил развивать побратимские отношения Нижнего Новгорода со Словацкой Республикой

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев на встрече с делегацией словацких и чешских дипломатов 12 октября 2021 года предложил развивать побратимские отношения Нижнего Новгорода со Словацкой Республикой.

В составе делегации Нижегородскую область посетили министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Иван Корчок, посол Словакии в России Любомир Регак, посол Чехии в России Витезслав Пивонька, председатель комитета по международным делам Национального совета Словацкой Республики, председатель группы депутатов по сотрудничеству с Федеральным Собранием РФ Мариан Керы, представители деловых кругов и бизнес-сообществ республик.

Олег Лавричев напомнил, что 30 лет назад с Нижнего Новгорода был снят статус закрытого города. «Это позволило нам развивать межрегиональные и межмуниципальные торгово-экономические, общественно-культурные, спортивные и образовательные связи и сотрудничество между различными странами и городами», – отметил спикер городской Думы, напомнив, что в настоящее время у Нижнего Новгорода 18 городов-побратимов.

По мнению Олега Лавричева, между Нижним Новгородом и Словацкой Республикой существует большой нераскрытый потенциал для сотрудничества. В частности, развитие межмуниципальных связей и спортивной дипломатии. В числе перспективных видов спорта спикер городской Думы назвал хоккей с шайбой и баскетбол.

«Именно в рамках постоянного диалога в деловом партнерстве, культурно-образовательном и спортивных направлениях мы должны находить устойчивые связи, расширять и развивать сотрудничество, взаимодействие и наши дружеские взаимоотношения. Наша дружба и сотрудничество складывались десятилетиями и нет поводов, чтобы эти связи что-то нарушило. Мы со своей стороны будем всемерно содействовать их развитию и укреплению», – резюмировал Олег Лавричев.

Олег Лавричев также принял участие в торжественной церемонии высадки дуба и установки мемориальной таблички в честь 100-летия чехословацкого политического деятеля Александра Дубчека в Парке Славы.

Инициатор проекта «Дерево мира», президент НПО «Сохранить и оставить» Марек Собола отметил, что это уже девятнадцатое дерево, высаженное в рамках международного проекта в память о пропавших без вести героях войны и видных исторических деятелях Словакии. Дубы уже высадили на императорской вилле в Австрии в городе Бад-Ишль, на военном кладбище в словацкой деревне Велькроп, где похоронены 8 862 участника австро-венгерских соединений и российской армии и в словацкой деревне Лалинок, в музее-заповеднике «Царское село» перед входом в Ратную палату, где располагается единственный в России музей Первой мировой войны.

В ходе визита на Горьковский автомобильный завод руководитель комитета по делам архивов Нижегородской области Борис Пудалов представил членам делегации выставку архивных материалов, связанных с пребыванием Александра Дубчека в Горьком.

«Мы стали свидетелями и участниками уникального исторического события – увековечения памяти выдающегося и авторитетнейшего человека Александра Дубчека. Именно здесь, на нижегородской земле, у него сформировалась система мировоззрения, которая позволила ему вырасти в выдающегося борца за демократию, – отметил Олег Лавричев. – Печальные события 1968 года остались в памяти не только чехословацкого народа, но и в памяти всех, кого интересуют эти страницы истории в России и в странах бывшего Советского Союза. Нельзя их не анализировать, поскольку это наша общая история. Через 18 лет в СССР начались те же самые преобразования – демократическое переустройство нашей страны. Одним из самых мощных импульсов для них были пражские события».

Нижегородскую область посетила делегация словацких и чешских дипломатов

Нижегородскую область посетила делегация словацких и чешских дипломатов

В свою очередь представители делегации Словацкой и Чешской республик почтили память нижегородцев, возложив цветы к Монументу боевой и трудовой славы автозаводцев и к Вечному огню в Нижегородском кремле.

Напомним, Председатель городской Думы Нижнего Новгорода, председатель Совета директоров АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» Олег Лавричев возглавил делегацию Нижегородской области, посетившую с рабочим визитом Республику Армения.

Справка:

Александр Дубчек – чехословацкий государственный, политический и общественный деятель словацкого происхождения. Родился в г. Угровец (Чехословакия) 27 ноября 1921 года. Переехал с семьей в СССР в 1925 году.

В г. Горьком семья Дубчеков проживала на территории Американского поселка в Автозаводском районе. Александр Дубчек учился в местной школе, где в совершенстве овладел русским языком.

В 1938 году семья Дубчеков вернулась в Чехословакию. В 1939 году Александр Дубчек вступил в Компартию Чехословакии, где началась его политическая карьера.

В 1968-1969 гг. Александр Дубчек занимал пост Первого секретаря ЦК Коммунистической партии Чехословакии и выступал главным инициатором курса реформ, известных как «Пражская весна».