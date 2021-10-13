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Здоровье13 октября 2021 8:31

Нижегородцы смогут сделать прививки от COVID-19 в фитнес-центрах

Пока такую возможность своим посетителям предоставил только один клуб
Ирина ШВЫРКАЕВАИрина ШВЫРКАЕВА
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Нижегородцы смогут сделать прививки от коронавируса в фитнес-центрах. Пока такую возможность своим клиентам и их близким предоставляет только сеть фитнес-клубов «ФизКульт».

Как сообщается в соцсети клуба, вакцинация будет организована в разных филиалах. 13 октября посетители клуба смогут привиться в филиале на Родионова (ТРЦ «Фантастика»), 15 октября – на Мещере (ТРЦ «Седьмое небо»).

Для этого необходимо записаться на удобное время, а на саму процедуру захватить с собой документы: паспорт, СНИЛС, медицинский полис и выписку из медицинской карты с особыми показаниями, если таковые имеются. Привиться можно будет как первым, так и вторым компонентом.

На сегодняшний день в Нижегородской области привито более миллиона человек, минздрав планирует удвоить этот показатель к 1 ноября.