Полиция нашла нижегородку, бросившую малыша в коляске в Автозаводском районе

Полицейские нашли нерадивую мать, бросившую восьмимесячного малыша в коляске на Автозаводе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В ходе поисков оказалось, что женщина в марте 2021 года уже привлекалась к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребёнка. Сейчас против безответственной нижегородки незамедлительно было возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности».

Напомним, что вопиющий случай безответственного поведения родителей произошел 24 сентября на улице Мончегорской. Местная жительница заметила около магазина одиноко стоящую коляску, а в ней маленького ребёнка, оставленного на произвол судьбы. Такая находка удивила нижегородку, но она не растерялась и вызвала экстренные службы.

Позже малыша доставили в больницу, а полиция начала поиски матери-кукушки.

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