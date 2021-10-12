Полиция нашла нижегородку, бросившую малыша в коляске в Автозаводском районе

Полицейские нашли нерадивую мать, бросившую восьмимесячного малыша в коляске на Автозаводе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
В ходе поисков оказалось, что женщина в марте 2021 года уже привлекалась к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребёнка. Сейчас против безответственной нижегородки незамедлительно было возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности».
Напомним, что вопиющий случай безответственного поведения родителей произошел 24 сентября на улице Мончегорской. Местная жительница заметила около магазина одиноко стоящую коляску, а в ней маленького ребёнка, оставленного на произвол судьбы. Такая находка удивила нижегородку, но она не растерялась и вызвала экстренные службы.
Позже малыша доставили в больницу, а полиция начала поиски матери-кукушки.
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