Новый чат-бот расскажет нижегородцам о вакцинации от COVID-19

Бот создан на основ популярных вопросов из соцсетей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Центр управления регионом Нижегородской области создал специальный чат-бот о вакцинации в приложении «Телеграм», сообщает пресс-служба регионального правительства. Присоединившись к @vaccination52bot, нижегородцы могут получить ответы на популярные вопросы о вакцинации.

Как отметил глава региона Глеб Никитин, вакцинация стала важной частью жизни, она позволяет защитить себя и близких от опасного вируса, да и в целом повлиять на жизнь общества.

- Важно, чтобы у людей было как можно больше возможностей получить правдивую информацию о прививках, - сказал он.

В меню бота есть данные о ближайших пунктах, где можно получить прививку от коронавируса, инструкция по записи на вакцинацию, информация о вакцинах.

Руководитель регионального ЦУР Алексей Ушаков рассказал, что чат-бот создан на основе популярных вопросов из соцсетей, чтобы люди не брали информацию из сомнительных источников.

- Наш чат-бот - это верифицированный источник, ему можно доверять на сто процентов, - заверил он.

Ранее сообщалось, что число суточной вакцинации в Нижегородской области выросло на 100,8%.