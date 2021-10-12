В Дзержинске стартовал прием заявок на проект «Вам решать!»

11 октября по всей Нижегородской области стартовал сбор заявок в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» на 2022 год. В Дзержинске инициативные группы численностью от 5 человек могут вносить свои предложения о преобразовании той или иной территории городского округа. Проекты принимаются по 7 направлениям: «Наши дороги», «Наш двор», «Спорт для всех!», «Все лучшее — детям!», «Общественные пространства», «Наша инфраструктура» и «Наша инициатива».

«Активность и неравнодушие жителей являются определяющими факторами в преобразовании городской и поселковой среды. Инициатива поощряется в полной мере, ведь программы инициативного бюджетирования, реализуемые с подачи президента России, позволяют благоустраивать и подстраивать пространство под нужды и запросы жителей. Призываю каждого из вас не оставаться в стороне, не быть равнодушными, а приложить немного реальных усилий, собраться дружной командой и выдвинуть свой проект, предложить свое решение по улучшению любого места в Дзержинске или поселке, которое, по вашему мнению, нуждается в преобразовании», - отметил глава города Дзержинска Иван Носков.

Чтобы принять участие в проекте инициативного бюджетирования «Вам решать!» в Дзержинске, необходимо подать заявление об определении границ территории для реализации проекта в департамент управления делами администрации Дзержинска (пл. Дзержинского, 1, каб. 7) или через сайт адмдзержинск.рф. Заявки от инициативных групп принимаются по 12 ноября 2021 года включительно.

С 15 ноября по 15 декабря на сайте ВамРешать.рф пройдет открытое голосование по определению проектов, которые будут реализованы в 2022 году. Информация об участии в проекте доступна на сайте ВамРешать.рф и адмдзержинск.рф.

Напомним, в 2021 году в городском округе в рамках проекта «Вам решать!» были реализованы 12 инициатив на сумму более 18,8 млн рублей.