Дзержинск присоединится к первому областному фестивалю «Наследие. Посвящение Маэстро»

Завтра, 13 октября, в Нижегородской области стартует первый фестиваль «Наследие. Посвящение Маэстро» памяти Народного артиста России, основателя Нижегородского русского народного оркестра, основоположника уникальной домровой школы Виктора Кузнецова. Мероприятия фестиваля пройдут в пяти городах Нижегородской области, в том числе и в Дзержинске.

Основатель Нижегородского русского народного оркестра, основоположник уникальной домровой школы Виктор Кузнецов

В рамках фестиваля 27 октября в Центральной детской музыкальной школе им. А.Н. Скрябина состоится выступление Нижегородского русского народного оркестра и смешанного хора Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки. В программе – произведения Георгия Свиридова, Александра Бородина, Вадима Бибергана, Михаила Глинки, Хоакина Родриго и Родиона Щедрина. Начало в 18:30.

Также мероприятия фестиваля пройдут в трех городах области – Кстове, Арзамасе и Павлове – и, конечно, в самом Нижнем Новгороде. Там завтра в Большом концертном зале Нижегородской государственной консерватории состоится открытие фестиваля. Завершится он ровно через два месяца, 14 декабря, концертом Нижегородского русского народного оркестра им. В.А. Кузнецова в Кремлевском концертном зале Нижегородской филармонии им. М.Л. Ростроповича.

На все мероприятия фестиваля во всех городах необходима предварительная регистрация на сайте: naslediefest.ru/, где также можно ознакомиться с полной программой. Посетить концерты смогут лица, имеющие сертификат о вакцинации, сертификат об иммунизации или «Мультипасс 800».