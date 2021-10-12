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Общество12 октября 2021 8:43

14 сотрудников нижегородского вуза отстранили от работы из-за отсутствия прививок от COVID-19

Приказ был подписан 6 октября
Ирина ШВЫРКАЕВАИрина ШВЫРКАЕВА
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14 сотрудников Волжского государственного университета водного транспорта, не привитых от коронавируса, отстранили от работы. Об этом сообщает Newsroom24 со ссылкой на пресс-службу вуза.

Как подчеркнули во ВГУВТе, меры были приняты в соответствии с трудовым законодательством России. Зарплата отстраненным от работы сотрудникам начисляться не будет. Они смогут вернуться к работе после предъявления сертификата об иммунизации или в случае улучшения эпидемиологической обстановки и отмены постановления главного санитарного врача Нижегородской области.

Напомним, приказ об отстранении от работы непривитых сотрудников и.о. ректора вуза Жанна Пыжова подписала ещё 6 октября 2021 года. Он не касается только тех педагогов, у которых имеется медотвод от вакцинации.

По неподтвержденным данным, среди отстраненных работников оказались семь преподавателей и столько же административно-технических сотрудников. Для каждого из них потерянное место является основным местом работы. У некоторых из них есть несовершеннолетние дети.