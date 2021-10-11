Нижегородцам с COVID-19 рекомендовали лежать на животе по 16 часов в сутки. Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

Так, Давид Мелик-Гусейнов посоветовал людям с пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса, в позиции «лежа на животе» - так называемой «prone position».

Такая позиция помогает улучшить легочный кровоток и вентиляцию зон легких, которые плохо вентилируются в положении на спине. Однако, для данной позиции есть противопоказания: нестабильные переломы, повышенное внутричерепное или внутриглазное давление, недавно перенесенная кардиоторакальная операция или беременность.

- 12-16 часов в день! Лечиться – это тоже работа, - добавил министр здравоохранения.

Кроме того, отмечается, что лежа на животе, необходимо подложить под живот подушку, а ноги должны свободно свисать с края кровати.

Напомним, что нижегородцев попросили не целоваться из-за угрозы COVID-19. Это связано с четвертой волной коронавируса в Нижегородской области.

Помимо этого, он разместил информацию о том, что жителям региона рекомендуется держать социальную дистанцию и отказаться от тактильных контактов, в том числе рукопожатий, из-за риска заражения COVID-19.

А также, четвертая волна COVID-19 началась в Нижегородской области. По словам Давида Мелик-Гусейнова, тяжелых случаев течения заболевания стало больше.

Кроме того, на 14% вырос спрос на вакцинацию от коронавируса в Нижнем Новгороде. Замгубернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал об этом в своём Instagram, добавив, что на следующей неделе спрос может возрасти более чем на 30%. Всё это, по его словам, связано с новым постановлением главного санитарного врача региона Натальи Кучеренко.

И нижегородцы стали жаловаться на участковых врачей – по их словам, они перестали ходить к пациентам на дом. Такие жалобы стали появляться в комментариях Instagram на странице министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелика-Гусейнова.