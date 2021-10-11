Нижегородцы пожаловались на долгое ожидание результатов ПЦР-тестов

Нижегородцы стали жаловаться на долгое ожидание результатов ПЦР-тестов – по их словам, вместо положенных двух дней результаты приходится ждать больше недели. Такие жалобы стали появляться в комментариях Instagram на странице министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелика-Гусейнова.

Так, жительница Нижегородской области написала, что в ее семье у тети взяли мазок, а результата ПЦР-теста до сих пор нет. Другая жительница региона подтвердила, что вместо положенных двух дней они ждут результаты уже больше недели.

- Прививки-прививки... А то, что люди ждут 10 дней результата теста - это норма? Зато платно в день обращения. И врачи в поликлинике тупо не хотят брать тест. Пять дней ждали врача, пять дней - результат теста. Поликлиника №1. В 50-й не брали тест, - дополнил другой нижегородец.

Ситуацию прокомментировал Давид Мелик-Гусейнов и ответил обеспокоенным нижегородцам. Он отметил, что из-за сложной обстановкой по ковиду в Нижегородской области, врачи не успевают обслужить всех пациентов.

- Они стараются посетить всех. Но приоритеты в сторону наиболее тяжелых в плане прогноза пациентов. Надо беречь ресурс медиков. Во многих поликлиниках визиты на дом заканчиваются в полночь каждый день, — ответил на все комментарии министр здравоохранения.

Напомним, что нижегородцев попросили не целоваться из-за угрозы COVID-19. Это связано с четвертой волной коронавируса в Нижегородской области.

Помимо этого, он разместил информацию о том, что жителям региона рекомендуется держать социальную дистанцию и отказаться от тактильных контактов, в том числе рукопожатий, из-за риска заражения COVID-19.

А также, четвертая волна COVID-19 началась в Нижегородской области. По словам Давида Мелик-Гусейнова, тяжелых случаев течения заболевания стало больше.

Кроме того, на 14% вырос спрос на вакцинацию от коронавируса в Нижнем Новгороде. Замгубернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал об этом в своём Instagram, добавив, что на следующей неделе спрос может возрасти более чем на 30%. Всё это, по его словам, связано с новым постановлением главного санитарного врача региона Натальи Кучеренко.

И нижегородцы стали жаловаться на участковых врачей – по их словам, они перестали ходить к пациентам на дом. Такие жалобы стали появляться в комментариях Instagram на странице министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелика-Гусейнова.