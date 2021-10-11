На домашние матчи «Торпедо» будут пускать не более 500 зрителей

При посещении матча необходимо иметь QR-код или документ о вакцинации от коронавируса. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Новые правила посещения домашних матчей местной хоккейной команды «Торпедо» вводятся в Нижнем Новгороде. Как указано на официальной странице клуба в соцсетях, на один матч допускается не более 500 зрителей. Причем они должны иметь QR-код с госуслуг, мультипасс, либо сертификат о прививке или иммунизации (подтверждает наличие антител у переболевших).

Отметим, что большинство любителей хоккея запаслись абонементами на сезон. Однако, из-за ограничения в 500 человек, даже из них не все смогут прийти на предстоящие игры. В «Торпедо» приняли решение чередовать секторы. Так, на матч с «Северсталью» 11 октября смогут попасть обладатели абонементов на нечетные секторы. На игру с «Амуром» 15 октября могут прийти владельцы абонементов на четные секторы. При посещении необходимо занимать только указанные в абонементах места.

Отдельный пункт в правилах посещения связан с несовершеннолетними болельщиками – они могут приходить на матчи без QR-кода. Дети до 14 лет могут приходить только в сопровождении взрослых с QR-кодом. Дети до6 лет допускаются на матч только при наличии абонемента, так как количество зрителей не должно превышать допустимое.

Помимо этого, хоккейным болельщикам рекомендуют приходить на матч заранее, чтобы пройти процедуру термометрии и сверки QR- кодов.

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