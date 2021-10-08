Нижегородская епархия отказалась строить объекты в сквере на улице Родионова

Нижегородская епархия РПЦ не будет строить часовню на территории за остановкой «Маяк» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила градозащитница Мария Попова на своей странице в соцсетях.

Общественное пространство «Родионова, 23» планируют благоустроить в 2022 году по программе «Формирование комфортной городской среды». 8 октября обсуждалась в администрации Нижегородского района обсуждали концепцию этого сквера.

Как рассказала Попова, изначально здесь хотели строить храм, но большинство жителей такое решение не одобрили. Затем было достигнуто соглашение о возведении часовенки.

- Сегодня должны были обсуждать ее внешний вид, но в последний момент епархия отказалась от размещения объекта в сквере, - сообщила градозащитница.

По ее словам, в сквере будут проложены дорожки, установлены лавочки, урны, элементы освещения. Кроме того, предстоят работы по восстановлению входной группы и ограды. В центре сквера появится небольших размеров мемориальная стела.

В заключение Мария Попова сказала, что вместе с местными жителями градозащитники проконтролируют ход ведения работ.