Нижегородский водоканал подвел итоги полугодовой стажировки студентов-выпускников

Студенты выпускных курсов вузов и ссузов - будущие инженеры, химики, бактериологи, программисты и электрогазосварщики - приняли участие в оплачиваемой стажировке, организованной Нижегородским водоканалом в 2021 году. В течение полугода они приобретали практический опыт по профилю своего образования, работая в подразделениях водоканала. В конце стажировки многие решили связать с предприятием свое трудовое будущее.

Наталья Павловская, начальник отдела подбора, оценки и развития персонала, рассказала, что преимуществом этой стажировки является официальное трудоустройство. Студенты оформляются на пол ставки, что позволяет им за счет гибкого графика совмещать работу и учебу. Таким образом, к окончанию учебы у выпускника уже будет четкое понимание, насколько выбранная им профессия соответствует его ожиданиям, а также запись в трудовой книжке.

Стажировка на предприятии осуществляется путем наставничества - к каждому студенту прикрепляется опытный сотрудник, который делится своими навыками и контролирует правильность исполнения поставленных задач. Успешно прошедшие стажировку студенты зачисляются в кадровый резерв, а при наличии вакантных позиций попадают в штат водоканала.

- Опыт подобных стажировок, без сомнения, очень полезен, - говорит бывший учащийся Нижегородского техникума отраслевых технологий, а ныне электрогазосварщик Ремонтного управления Нижегородского водоканала Никита Хромов. – Мне очень повезло с бригадой, которая поддерживала меня и обучала практическим навыкам с первого дня, что позволило комфортно войти в профессию. Сейчас ставлю перед собой задачу поднять разряд, чтобы выполнять работы еще более качественно.

Кроме того, если выпускник захочет продолжить получать образование, зачисление в штат не становится для него препятствием.

- В этом году я закончила бакалавриат и поступила в магистратуру ННГАСУ по специальности «Водоснабжение и водоотведение». Работа в цехе обработки осадка помогает мне понять систему работы станции, подкрепить теоретические знания необходимой практикой, - говорит Мария Моисеева, после стажировки оставшаяся работать на Нижегородской станции аэрации. – А отношение более опытных коллег, атмосфера в коллективе показывают, насколько здесь важен и оценен каждый сотрудник.

Подробнее об участии в следующей стажировке, которая запланирована на март 2022 года, можно узнать в отделе подбора, оценки и развития персонала АО «Нижегородский водоканал» по телефону +7 (831) 246-99-24.

За все время проекта Нижегородский водоканал успешно трудоустроил на разные объекты предприятия более половины студентов, прошедших стажировку.