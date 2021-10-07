Щит «Татьяна» для строительства метро пытаются отсудить в Нижнем Новгороде

Тоннелепроходческий механизированный комплекс «Татьяна» стал предметом судебного разбирательства в Нижнем Новгороде, сообщает «КоммерсантЪ».

Этот комплекс был приобретен в 2015 году для строительства метро «Стрелка». На тот момент он стоил 700 миллионов рублей. Строительством новой станции занималась компания «Управление строительства - 620». Эта компания была на грани банкротства. В 2018 году генподрядчик передал свои активы и щит «Татьяна» проектному бюро «Инженер». Бюро брало кредиты на достройку станции и в итоге тоже обанкротилось. Тоннелепроходческий комплекс длиной 80 м и весом более 400 тонн был выставлялся на торгах за 230-210 миллионов рублей, но продать его не получилось.

В настоящее время конкурсный управляющий «Управление строительства - 620» пытается оспорить соглашение 2018 года о передаче щита «Татьяна». Если суд примет сторону компании, то щит «Татьяна» вернется в конкурсную массу прежнего владельца «Управление строительства - 620».