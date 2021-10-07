«Гордеевский универмаг» продают в Нижнем Новгороде за 250 млн рублей

Здание «Гордеевского универмага» продают в Нижнем Новгороде за 250 млн рублей. Об этом сообщается в объявлении на сайте Avito.

Согласно объявлению, это семиэтажное здание площадью 7055 квадратных метров находится в эксплуатации собственника уже 13 лет. Универмаг находится на крупной транспортной развязке.

Отмечается, что в здании уже есть свой пул арендаторов, но верхние этажи можно также использовать для хостела, фитнес-клуба или бизнес-центра.

Напомним, что самая дешёвая однокомнатная квартира Нижнего Новгорода продаётся ровно за 800 тысяч рублей. Судя по размещённому на интернет-сервисе "Авито" объявлению, она находится на улице Глеба Успенского, 9А в Ленинском районе, в одном из общежитий.

– Продам комнату в малосемейном общежитии со статусом квартиры, чистая, тёплая, ухоженная, – рассказывает собственник. – Пластиковое окно, батареи и электропроводка заменены, изолированный тамбур на 4 комнаты. Кухня общая на этаж, туалет на 3 комнаты, душевая на блок. Хорошая транспортная развязка, остановка трамвая 3, автобус 64, рядом парк "Дубки", 15 минут до метро "Двигатель Революции".

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