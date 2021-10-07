Еще у 621 нижегородца диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 7 октября 2021 года, всего с начала пандемии 173 834 пациента Нижегородской области заразились covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 446 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за последние сутки было выявлено 621 новый случай заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число выздоровевших COVID-19 в Нижегородской области достигло 158 299 человек.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 6 832, а за последние сутки тридцать один человек не смог побороть коронавирусную инфекцию.

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (14 369) и г. Бор (8 878), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (341) и Спасском районах (323). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (17 218), за прошедшие сутки там выявили 27 новых случаев.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (5 404 новых случаев), Санкт-Петербург (2 418 новых случаев) и Московская область (1 454 новых случаев).

По данным на утро 7 октября, в Нижегородскую область поступило 1 566 954 дозы вакцин. Всего привито 1 038 077 нижегородцев, из них второй компонент получило 977 671 человек.

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.