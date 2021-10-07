Глеб Никитин поблагодарил врио главы МЧС России за помощь в тушении нижегородских лесов

В среду, 6 октября, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и временно исполняющий обязанности министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян провели рабочую встречу в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В ходе встречи они обсудили взаимодействие региона и ведомства. Глеб Никитин также поблагодарил Александра Чуприяна за помощь при ликвидации пожаров в лесах Нижегородской области со стороны Мордовского природного заповедника.

- Сработали единой командой. Хотелось бы также отметить грамотную организацию и действия региональных сил МЧС под руководством Валерия Синькова, - сказал Глеб Никитин.

Ещё одна важная тема, которая была затронута в ходе встречи, - техническое оснащение пожарно-спасательных подразделений современными средствами спасения и техникой. Также в ходе встречи обсуждалась работа аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Александр Чуприян подчеркнул важность сотрудничества МЧС и регионов страны.

- Есть проблема – мы с вами. Главное - как выстроена система. Вам спасибо за понимание и поддержку, - отметил Александр Чуприян.

Напомним, что чрезвычайная пожароопасность лесов сохранится в Нижегородской области с 3 по 8 октября.

- Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи, – добавили в ФГБУ.

При обнаружении природного пожара будьте внимательны и осторожны, незамедлительно вызовите пожарных.