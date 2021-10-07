Подсветка Шуховской башни на Оке будет работать на час дольше Фото: пресс-служба «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго»

Подсветка Шуховской башни на Оке переходит на зимнее расписание и будет работать на час дольше. Об этом сообщает пресс-служба «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго» .

Теперь подсветка будет включаться на час раньше – с 19:00. Сейчас свободный вход на площадку башни в выходные открыт с 8:00 до 00:00, подсветка включается в пятницу, субботу, воскресенье и в праздничные дни.

Напомним, что реконструкция 128-метровой конструкции Опоры инженера В.Г.Шухова была проведена в несколько этапов. Вначале были воссозданы утраченные фрагменты основания башни, затем – укреплена береговая линия Оки и построена прогулочная набережная. В конце провели антикоррозийную обработку металлических конструкций и смонтировали динамическую подсветку башни – 23 тыс. светодиодов.

- Опыт воссоздания такого исторического объекта для энергетиков уникален. Рады, что внесли свой вклад в развитие туризма Нижегородской области и популяризацию истории электроэнергетики, – отметил заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье», директор филиала «Нижновэнерго» Дмитрий Прохоров.

Напомним, что знаменитая Шуховская башня в Дзержинске обзавелась светодиодной подсветкой. Восхитительное видео с правого берега Оки сняла известный нижегородский фотограф Екатерина Юлина.

- Невероятно красиво! – восхитились пользователи в социальных сетях. – Сияет всеми цветами радуги!

О том, что на Шуховской башне сделают подсветку, стало известно еще весной. Тогда сообщалось, что подсветку смонтируют к 800-летию Нижнего Новгорода. Планируется, что Шуховская башня станет одной из точек притяжения для туристов, посещающих Нижегородскую область.

На ее территории уже прошли несколько международных и региональных акций – «Зажги синим», флешмоб ко Дню России, музыкальные концерты. Также в этом году все желающие могут увидеть светящуюся опору с воды.

А также, две копии Шуховской башни установили на Стрелке в Нижнем Новгороде.

Металлические конструкции являются копией знаменитой «Шуховки» инженера Владимира Шухова установленной под Дзержинском – ЛЭП, построенных на Оке под Дзержинском. На данный момент осталась одна из шести конструкций.

Сообщается, что сейчас конструкции установили рядом с пакгаузами.

Однако, посмотреть на копии Шуховской башни пока можно только издалека - работы по монтажу все еще продолжаются.