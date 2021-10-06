Сальмонеллез нашли у коров кстовского мясокомбината

В неблагополучной зоне запрещена продажа животных населению.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Очаг сальмонеллеза выявлен в Кстовском районе Нижегородской области, сообщает межрегионального Управления Россельхознадзора.
Лабораторное исследование патматериала крупного рогатого скота, принадлежащего компании принадлежащего ООО «ВПМ», показало наличие возбудителя сальмонеллеза. Анализ пробы проводили в ГБУ НО «Областная ветеринарная лаборатория».
28 сентября состоялось заседание комиссии, на котором было принято решение о вводе ограничительных мероприятий на территории предприятия. Ограничения действуют до особого распоряжения. Кроме того, составлен и согласован план по устранению очага сальмоннелеза.
- На период действия ограничений на территории неблагополучного пункта запрещена перегруппировка животных без уведомления ветеринарной службы, а также вывоз животных для племенных целей и продажу животных населению, - добавили в Управлении.