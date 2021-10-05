Парковку у нижегородской "Швейцарии" могут расширить

Нижегородские власти рассмотрят предложения о расширении парковки возле парка "Швейцария" в Советском районе. Об этом информирует Newsroom24 со ссылкой на мэрию Нижнего Новгорода.

Вопрос развития парковки у парка "Швейцария" был поднят в связи с распространившимися в сети кадрами, на которых клумбы возле парка превратились в парковочные места. Многие нижегородцы подчеркнули, что это следствие плохо организованной стоянки у "Швейцарии". Отмечалось также, что ближе, чем у Дворца спорта, в выходные дни машину не припарковать.

В мэрии Нижнего Новгорода заявили, что водителей, паркующихся на клумбах, привлекут к административной ответственности. Наблюдательные нижегородцы могут фотографировать такие автомобили со всех ракурсов и отправлять материалы с датой, адресом и временем на почту МКУ "Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода" ati_nn@inbox.ru.