В Дзержинске состоялся семинар-совещание по подготовке к зимним Паралимпийским играм

В рамках Форума по развитию паралимпийского движения, проходившего в Дзержинске 1 и 2 октября, Паралимпийский комитет России провел семинар-совещание по актуальным вопросам подготовки к XIII Паралимпийским зимним Играм 2022 года. Игры пройдут в трех городах Китая – Пекин, Чжанцзякау и Янцин, будут разыграны 78 комплектов медалей в шести видах спорта – горнолыжный спорт, следж-хоккей, парасноуборд, керлинг на колясках, биатлон и лыжные гонки.

В семинаре приняли участие старшие тренеры, представители субъектов РФ, на территории которых будет проводиться подготовка спортсменов, представители Федерации спорта слепых и Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, руководители отделов Паралимпийского комитета России.

Как отметил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков, в зимних Паралимпийских играх планируется участие 736 спортсменов из 50 стран мира. «В настоящее время на Паралимпийские игры в Пекине распределено 90% квот, нашими спортсменами получена 41 квота в 5 видах спорта, - отметил он. – Общий состав российской делегации может составить до 150 человек, количество спортсменов – до 70 человек. Мы выставляем спортсменов во всех шести видах паралимпийского зимнего спорта. Сегодня мы собрались обсудить ход подготовки к Паралимпиаде, готовность спортивных объектов к приему спортсменов, а также актуальные правила участия спортсменов в Паралимпиаде».

По словам Павла Рожкова, принимающая сторона ввела более строгие правила допуска спортсменов и их штабов к играм. Так, помимо антидопинговых тестов, спортсмены и представители их команд должны пройти обязательную вакцинацию либо 21-дневный карантин. Как отметила руководитель отдела антидопингового, медицинского и научно-методического обеспечения аппарата ПКР Гузель Идрисова, в данный момент вакцинированы 90% спортсменов и членов их штабов. «Да, у спортсменов могут быть медицинские противопоказания, и в настоящий момент оргкомитет разрабатывает документ, в котором будут изложены все требования к вакцинации, - отметила она. – Мы ожидаем получить этот документ в конце октября и уже на основании него принимать решения».

Исполняющий обязанности министра спорта Сахалинской области Артем Подшивалов, директор Центра адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Приморского края Александр Цыбульский и директор Регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Челябинской области Павел Титов рассказали об организации подготовки членов паралимпийских команд на спортивных объектах регионов. Как отметил Павел Рожков, при подготовке необходимо учитывать особенности географии, так как Паралимпиада будет проходить на высоте более 1200 метров над уровнем моря.

Глава города Дзержинска Иван Носков отметил важность проведенного форума для развития именно дзержинского паралимпийского спорта. «В Дзержинске необходимо развивать не только летние, но и зимние виды паралимпийского спорта, - отметил он. – Недавно была открыта новая лыжная трасса клуба «Магнитная стрелка», сотрудники клуба обещали организовать помощь и в создании трассы на территории Центрального парка. В городе сильная школа спортивного ориентирования, лыжных гонок. Да, в силу объективных причин мы не сможем обеспечить нужные условия тренировок, например, для сноубордистов или горнолыжников, но вырастить своих паралимпийских чемпионов по лыжным гонкам или биатлону нам вполне по силам. В этом плане прошедший форум дал нам идеи, заставил задуматься о перспективах».