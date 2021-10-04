162 млн рублей выделят на строительство дублёра проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде

162 миллиона рублей выделят из областного бюджета на строительство четвёртой очереди дублёра проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде. Подрядчик для проведения работ уже определён – им стало АО "Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург". Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на данные портала госзакупок.

Известно, что заказчиком работ выступает Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области. Начальная (макимальная) цена контракта на строительство четвёртой очереди дублёра проспекта Гагарина, предложенная ГУАД, составила 195,9 миллиона рублей.

Строительство предусматривает три этапа: возведение моста через Оку, реконструкцию дорог по улицам Фучика и Героя Шнитникова в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Согласно контракту работы должны быть завершены к 31 мая 2022 года.

За свои услуги АО "Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург" запросило 162 миллиона рублей.

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