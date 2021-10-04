Глава города Иван Носков стал лауреатом в номинации «Точка опоры» премии «Возвращение в жизнь»

1 октября в Дзержинске на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Ока» состоялась XVI церемонии награждения премией «Возвращение в жизнь», в которой приняли участие министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Церемония стала центральным событием Всероссийского форума по развитию паралимпийского движения в Российской Федерации, проходившего в Дзержинске 1-2 октября.

В числе награжденных – и нижегородские паралимпийцы. Так, Олег Матыцин и Глеб Никитин вручили награды лауреатам в номинации «Что наша жизнь? Борьба!». Ими стали двукратный чемпион Паралимпийских летних игр в Токио Дмитрий Сафронов, чемпион и двукратный серебряный призер Паралимпийских летних игр в Токио Андрей Вдовин, а также тренер сборной команды России по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, тренер Дмитрия Сафронова и Андрея Вдовина Галина Кошелева.

«Мы живем в одном обществе. И очень важно, чтобы все понимали свою ответственность. И государство, и общественные организации, и бизнес – все должны содействовать развитию паралимпийского движения, ведь за ним стоят люди, своим примером показывающие умение преодолевать жизненные сложности. Это еще раз доказали победы наших паралимпийцев в Токио, в основе которых – колоссальный труд и любовь к своему делу, уважение к тренерам и преданность родной стране», - сказал Олег Матыцин.

Как отметил в ходе церемонии Глеб Никитин, Дзержинск является одной из опорных баз паралимпийского спорта в России.

В числе награжденных – и нижегородские паралимпийцы

«Дзержинск – город с сильными спортивными традициями. Именно здесь – малая родина наших сегодняшних нижегородских паралимпийских чемпионов – Андрея Вдовина, Дмитрия Сафронова и Даниила Смирнова. А дзержинская спортивная школа «Заря» во главе с Юрием Назаренко и с её крепким тренерским составом не только славится большими успехами своих спортсменов, но и является для них по-настоящему вторым домом. Уверен, что насыщенная программа форума, куда также вошли уроки паралимпийских чемпионов для детей с ограниченными возможностями, увлекательные мастер-классы и семинары, станет эффективной базой для подготовки наших спортсменов. Уже совсем скоро – зимняя Паралимпиада-2022 в Пекине. Желаю нашим ребятам покорить новые вершины, сил и удачи для того, чтобы одержать ещё много красивых побед!» - сказал Глеб Никитин.

Глава города Дзержинска Иван Носков стал первым за многолетнюю историю премии мэром, названным лауреатом в номинации «Точка опоры».

«Я хотел бы сегодня разделить эту награду со всеми. В первую очередь с нашими спортсменами и тренерами, прославляющими своими достижениями Дзержинск не только в России, но и во всем мире. Администрация города со своей стороны будет продолжать обеспечивать все возможности для эффективных тренировок, открывать новые спортивные объекты, секции, приглашать тренеров и создавать доступную среду для проживания. Пользуясь случаем, хотел бы пригласить к нам спортсменов из других городов. Для меня и для всех горожан большая честь принимать у себя форум и получить признание на всероссийском уровне», - поблагодарил организаторов мероприятия глава Дзержинска Иван Носков.

Кроме этого, во время церемонии был награждён дзержинский пловец Никита Казачинер – один из шести молодых спортсменов российской паралимпийской сборной до 20 лет, занявших четвертые и пятые места на Играх в Токио. Никите был вручён грант 500 тысяч рублей от фонда поддержки спортсменов-паралимпийцев «Параспорт». Также обладателями гранта стали пловцы Зоя Щурова, София Поликарпова и Мария Латрицкая, легкоатлет Давид Джатиев и велогонщица Алина Пунина.