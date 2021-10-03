127 пациентов с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ в Нижнем Новгороде. Об этом заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов написал в своем Instagram.

- Все они не были вакцинированы, - также добавил Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, что Минздрав призвал нижегородцев не пользоваться народными средствами для лечения COVID-19.

Давид Мелик-Гусейнов опубликовал в своих сторис скриншот с объявлением о продаже народного средства, а именно – струи бобра. Так, согласно объявлению, продавец заверяет, что средство наиболее эффективно для профилактики коронавируса: якобы 90% его клиентов не болели коронавирусом, а 10% - переболели в легкой форме.

Кроме того, нижегородский министр здравоохранения Мелик-Гусейнов заболел коронавирусом. Он получил положительный результат ПЦР-теста и ушел на самоизоляцию.

Где мог заразиться ковидом министр, неизвестно, однако на днях он вместе с журналистами одного из региональных СМИ устраивал прямой эфир из «красной зоны» городской клинической больницы №28.

А также, в Нижегородской области выявлен рекордный случай коронавируса за сутки. По данным на 2 октября 2021 года, за последние сутки было выявлено 581 новый случай заражения коронавирусной инфекцией в регионе – это рекордное число заболевших COVID-19 за сутки в Нижегородской области.