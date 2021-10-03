Онлайн-ярмарки вакансий пройдут в Нижегородской области. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

Так, мероприятия пройдут 6 октября в Арзамасском центре занятости населения, а 21 октября – в центре занятости населения Нижнего Новгорода.

В рамках ярмарки вакансий граждане смогут получить всю интересующую их информацию из «первых уст», а также лично пообщаться с представителями кадровых служб крупных работодателей города, узнать о льготах, характере и условиях работы.В частности, будет возможность задать вопросы в чате специалистам, занимающимся поиском и подбором персонала, оформить и отправить свое резюме в электронном виде.

Также нижегородцам будет доступна возможность проконсультироваться специалистов по вопросам организации собственного дела, профессионального обучения и переобучения.

Отметим, что для участия в online-ярмарке вакансий нижегородцам потребуется воспользоваться интернет-ресурсом Zoom.

На online-ярмарке будет представлено множество вакансий, с полным списком можно ознакомиться на сайте ГКУ ЦЗН города Нижнего Новгорода или в самих центрах занятости.