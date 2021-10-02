Жители эвакуированного подъезда в Нижнем Новгороде начали возвращаться в свои квартиры

Жители эвакуированного подъезда №8 дома №18 на улице Гайдара в Нижнем Новгороде начали возвращаться в свои квартиры. Об этом первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин по итогам заседания комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Такое решение приняли после завершения первичных контраварийных работ. По словам Дмитрия Сивохина, сотрудники домоуправляющей компании начали подключать все коммуникации.

- В подъезде, где произошел хлопок, не будет только газоснабжения. Домоуправляющей компании необходимо проверить работу вентиляционных каналов, после этого будет осуществлен пуск газа. Все остальные системы жизнеобеспечения в доме будут работать уже сегодня – горячее и холодное водоснабжение, отопление, электричество, - добавил первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода.

Однако, жители двух квартир домой вернуться пока не смогут – их жилая площадь наиболее сильно пострадала от взрыва. Жильцы одной из квартир госпитализированы, а второй – размещены в гостинице.

Напомним, что жильцам одного из эвакуированных подъездов дома на улице Гайдара, где утром 2 октября прогремел взрыв, разрешили вернуться в свои квартиры.

- По итогам обследования дома жильцам подъезда №9 уже разрешено вернуться в свои квартиры. Остальные находятся в пункте временного размещения, они обеспечены горячим питанием и медикаментами, им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, - сказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

А также, жильцов, эвакуированных из дома №18 на улице Гайдара, временно разместили в школе №58.

На место происшествия по его поручению выехал первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин.

А также, в результате взрыва газа в девятиэтажном доме в Нижнем Новгороде пострадали два человека – 50-летний мужчина и женщина. Сейчас они оба доставлены с ожогами в Ожоговый центр ПИМУ. Взрыв газа в многоэтажном доме № 18 по улице Гайдара произошел около семи утра.