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Происшествия2 октября 2021 16:37

Александр Бастрыкин взял на контроль дело о взрыве газа в жилом доме Нижнего Новгорода

Председатель СК РФ поручил доложить о промежуточных результатах расследования
Ирина ШВЫРКАЕВАИрина ШВЫРКАЕВА
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде. Он поручил главе регионального управления ведомства отчитаться о промежуточных результатах проделанный работы, говорится на сайте Следкома.

Напомним, взрыв в многоквартирном доме №18 по улице Гайдара произошел около 7 утра 2 октября. Эпицентр взрыва находился на последнем, девятом этаже. Пострадали два человека – 50-летние мужчина и женщина, проживавшие в этой квартире. Сейчас они находятся в больнице: у мужчины диагностированы ожоги 35% тела, у женщины – 95%. За их жизнь борются врачи.

По факту случившегося СК России по Нижегородской области возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

- В настоящее время следователи СК совместно со следователями-криминалистами и экспертами работают на месте происшествия, производя его детальный осмотр. Устанавливается причина произошедшего, назначаются криминалистические и судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, - сообщили в ведомстве.

Ход расследования уголовных дел поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.