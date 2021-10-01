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Общество1 октября 2021 12:58

Парковку запретят на улице Ковалихинской в Нижнем Новгороде с 22 октября

Меры будут приняты для безопасности воспитанников детского сада №7
Дарья ЯЗЕВАДарья ЯЗЕВА
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Парковку запретят на улице Ковалихинской в Нижнем Новгороде с 22 октября. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Парковку запретят на улице Ковалихинской в Нижнем Новгороде с 22 октября. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Парковку транспортных средств запретят на улице Ковалихинской в Нижнем Новгороде с 22 октября. А именно в районе дома №49А (детского сада №7). В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства отметили, что эти меры будут приняты ради обеспечения безопасности воспитанников учреждения дошкольного образования. В Центре организации дорожного движения Нижнего Новгорода поделились схемой изменений.

– Специалисты департамента рекомендуют нижегородцам быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков, – добавили в ведомстве.

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