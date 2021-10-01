Парковку запретят на улице Ковалихинской в Нижнем Новгороде с 22 октября. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода
Парковку транспортных средств запретят на улице Ковалихинской в Нижнем Новгороде с 22 октября. А именно в районе дома №49А (детского сада №7). В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства отметили, что эти меры будут приняты ради обеспечения безопасности воспитанников учреждения дошкольного образования. В Центре организации дорожного движения Нижнего Новгорода поделились схемой изменений.
– Специалисты департамента рекомендуют нижегородцам быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков, – добавили в ведомстве.
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