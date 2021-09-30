Нижегородский водоканал напоминает горожанам о правилах эксплуатации канализационных сетей

С начала этого года сотрудники Нижегородского водоканала устранили порядка 3380 засоров на сетях водоотведения. По сравнению с 2020 годом этот показатель увеличился на 12%. Чаще всего причиной образования засоров становится безответственное отношение части горожан к использованию хозяйственно-бытовой канализации.

Бригада мастера Заречного канализационного эксплуатационного участка Евгения Горина сегодня промывает и очищает сети канализации на улице Путейской, 12а, около школы №75. Для большей эффективности используется комбинированная машина на базе КАМАЗа, которая позволяет проводить промывку трубопроводов и очистку колодцев, а также устранять засоры одной единицей техники, тогда как раньше приходилось использовать гидродинамическую машину и илосос.

- На данном объекте проводим плановые работы по очистке самотечного коллектора для приведения в надлежащее состояние сетей водоотведения, в частности удаляем отложения, которые накапливаются в трубах за определенный период времени, - поясняет ведущий инженер Заречного канализационного эксплуатационного участка Александр Горбунов. – Поскольку это социальный объект, промывку на нем выполняем в приоритетном порядке. Отмечу, что городская система водоотведения представляет собой сложную конструкцию инженерных сооружений и их бесперебойная работа является одной из важнейших составляющих жизнедеятельности города. Нарушения правил пользования канализацией могут привести к подтоплениям нечистотами территории.

Кроме того, при неправильном устройстве и обслуживании внутридомовых сетей, негерметичности внутренних сетей канализации, за которые отвечают управляющие компании, могут затапливаться и подвалы жилых домов.

Александр Геннадьевич отдельно перечисляет материалы, которые в последнее время наносят значительный урон системе канализации.

- Чаще всего засоры происходят из-за несознательности жителей домов, а также некоторых предприятий. В период пандемии участились случаи попадания в канализацию медицинских масок и перчаток, спиртовых салфеток, которые не разлагаются и остаются в трубопроводе, закупоривая его и полностью нарушая тем самым систему водоотведения.

В связи с этим хочется напомнить жителям, что нельзя бросать в сантехнические приборы строительный и бытовой мусор, средства личной гигиены, тряпки, полиэтиленовые пакеты. Запрещается выливать в унитаз вещества, которые могут вызвать окисление или разрушение стенок трубопроводов: кислоты, щелочи, жиры, масла, смолы, мазут. Под запретом также различные растворители, бензин, керосин, лекарственные препараты.