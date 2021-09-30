55 тысяч рублей составила средняя зарплата нижегородцев в крупных организациях

Средняя заработная плата нижегородцев, работающих в крупных организациях, возросла до 55 тысяч рублей. Если верить сведениям в разделе о Ежеквартальной информации об основных показателях социально-экономического развития Нижнего Новгорода на сайте мэрии, то средняя зарплата выросла с 50 089,5 рубля до 55 197,7 рубля в сравнении периодов январь-июнь 2020 и 2021 годов.

– В социальной сфере среднемесячная заработная плата за этот же период составила: в образовании – 42 042,1 рубля, в области здравоохранения и социальных услуг – 42 745 рубля, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 53 568,8 рубля (по Нижегородской области, соответственно: 36 846,7 рубля; 36 670,8 рубля; 39 205,7 рубля). В среднем рост заработной платы в социальной сфере составил 10,2%, – заключили в мэрии Нижнего Новгорода.

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