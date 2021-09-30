У 565 вернувшихся из-за границы нижегородцев подтвердился коронавирус. Фото: Мария ЛЕНЦ

Более 500 нижегородцев, вернувшихся из-за границы, оказались больны коронавирусом. Об этом рассказала глава Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталия Кучеренко во время онлайн-конференции 20 сентября.

- 182 тысячи нижегородцев вернулись из отпусков, и 565 из них заболели коронавирусом. Столько очагов – это значительная цифра. Если мы их «поймаем» в первые три дня, то они не успеют заразить большое количество человек, - рассказала Наталия Кучеренко.

По правилам все прибывшие из-за границы обязаны сделать ПЦР-тест на коронавирус и загрузить данные на сайт госуслуг. Однако некоторые пренебрегают этим требованием, за что им приходят штрафы.

- За подобное нарушение 456 человек в Нижегородской области привлечены к административной ответственности на сумму более 1 миллиона рублей, - подчеркнула Кучеренко.

По ее словам, сотрудники Роспотребнадзора отслеживают нарушителей на сайте госуслуг и, кроме того, сведения о прибывших из разных стран в ведомство подает сведения миграционная служба МВД.