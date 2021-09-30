Маршруты трамваев №8 и №417 изменят в Нижнем Новгороде с 1 октября

Трамваи № 8 и и №417 будут курсировать в Нижнем Новгороде по временным маршрутам. Как сообщает МП «Нижегородэлектротранс» в соцсетях, изменения вводятся в период 22:00 1 октября до 5:00 4 октября.

Так, трамвай №8 будет курсировать от поселка Гнилицы до метро «Автозаводская». Трамвай №417 будет курсировать по двум раздельным участкам — от Московского вокзала до улицы Аксакова и от 52 квартала до станции метро «Автозаводская.

Как уточнили в предприятии, изменения связаны с проведением капитального ремонта трамвайных путей на проспекте Ленина.