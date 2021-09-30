Точка общения и притяжения

Ректор НГЛУ Жанна Никонова и руководитель проектов платформы Анастасия Трифанова подписали соглашение об открытии "Точки кипения НГЛУ". ФОТО: Анастасия Марунина пресс-служба НГЛУ

«Точка кипения» открылась в лингвистическом университете имени Н.А. Добролюбова. Соответствующее соглашение подписали ректор НГЛУ Жанна Никонова и руководитель проектов платформы Национальная технологическая инициатива (НТИ) Анастасия Трифанова.

– Открытие «Точки кипения» позволит присоединиться к особому общественному пространству в России. Уникальность данной точки в ее полилингвальности, возможности сотрудничать, создавать самые разные коллаборации как с российскими, так и с зарубежными партнерами, использовать международный опыт университетских экспертов, позволяющий в любую проблематику или проект привнести опыт мировых сообществ. В центре «Точки кипения» НГЛУ – человек в системе коммуникации. Это площадка для взаимодействия молодежи, которая сможет здесь реализовать свои идеи, – отметила ректор, лидер «Точки кипения» Жанна Никонова.

По видеосвязи гостей приветствовал исполнительный директор платформы Национальная технологическая инициатива (НТИ) Андрей Силинг, который подчеркнул, что «Точка кипения» – это специально сконструированное пространство, назначение которого – создавать новое, запускать масштабные проекты и добиваться успеха. Еще недавно аббревиатуру НТИ никто не знал, а сегодня около трех тысяч компаний с выручкой свыше 600 миллиардов рублей составляют костяк бизнеса НТИ.

«Точка кипения» в НГЛУ стала третьей по счету в регионе и 124-й в России.

Удачи нижегородцам пожелала команда Южно-Сахалинского госуниверситета, где такая же площадка открылась накануне.

– Это очень здорово, что в Нижнем Новгороде появилось еще одно пространство, где можно мыслить, обсуждать, мечтать, объединяться представителям разных сообществ. Главный залог успеха любого дела – идея, которую подхватывают единомышленники, и это позволяет создать команду для реализации проекта. Я буду рада, если идеи, которые будут рождаться на данной площадке, будут подкрепляться законодательными решениями, – сказала заместитель председателя Законодательного собрания Ольга Щетинина.

Ее поддержал и председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.

«В этом году Нижний Новгород отметил 800-летие, история нашего древнего города лежит в основе всего, что происходит. Важно об этом помнить, так как без прошлого нет будущего. Я надеюсь, что молодые люди будут разрабатывать, генерировать, а самое главное – реализовывать проекты вместе с городской властью. Молодым специалистам важно осознавать, какое именно мы строим будущее, – подчеркнул Олег Лавричев.

Ольга Щетинина: "Я буду рада, если идеи, которые будут рождаться на данной площадке, будут подкрепляться законодательными решениями!" ФОТО:Анастасия Марунина пресс-служба НГЛУ

«Точка кипения» НГЛУ создана в тесном взаимодействии с «Университетом-2035», федеральным Агентством стратегических инициатив и АНО «Россия – страна возможностей». Здесь будут обсуждаться такие направления Национальной технологической инициативы, как Энерджинет, Нейронет, Эдунет, Спортнет, Хэлснет, кружковое движение. Другая направленность «Точки кипения» – международное сотрудничество и работа над выполнением задач Стратегии развития Нижегородской области-2035 в части развития человеческого капитала, экспорта образования, выхода на мировой уровень региональных научных, бизнес- и социальных проектов.

Сразу же после торжественного открытия на новой площадке состоялась первая дискуссия, она была посвящена подведению итогов празднования 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода. В рамках проекта «Диалог на равных», инициированного Олегом Лавричевым, студенты, представители молодежной палаты могли задать гостям любые вопросы. Все собравшиеся говорили о том, что праздник, посвященный юбилею Нижнего Новгорода был грандиозным и превзошел все ожидания. То, что город приобрел европейский лоск, говорили и иностранные гости, которые присутствовали на празднике.

Так, генеральный директор ООО «Айвольт», выпускник НГЛУ Чжан Нин (Китай) рассказал, перемены, произошедшие в Нижнем Новгороде, городе, где он учился, произвели на него неизгладимое впечатление. Во время дискуссии нижегородские студенты поднимали волнующие их проблемы. Молодых людей интересовала тема культурного наследия – сохранение исторических памятников в Нижнем Новгороде, то, как молодым людям можно не на словах, а на деле поучаствовать в жизни родного города и внести свой вклад в его процветание.