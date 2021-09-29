На набережной Федоровского рабочие нашли человеческие кости

Останки людей нашли рабочие на набережной Федоровского в Нижнем Новгороде в результате благоустройства. Об этом сообщает программа «Кстати…».

Так, человеческие кости обнаружили, когда на набережной прокладывали новые пешеходные дорожки.

При этом известно, что там сейчас не ведутся археологические раскопки, поэтому у ученых пока нет предположений, кому данные останки могут принадлежать. Сейчас они отправлены на эуспертизу.

Напомним, что благоустройством набережной Федоровского в Нижнем Новгороде занимается ООО «ДСК Автобан». Финансирование этого проекта составит примерно 250 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте закупок «Фабрикант».

Заказчиком проекта выступила АНО «Центр 800». Изначально планировалось провести конкурс по выбору подрядной организации, но две из трёх оставленных заявок не соответствовали требованиям. Были отклонены заявки от ООО «Технострой» и ООО «ССК».

А также, некоторые нижегородцы недовольны новыми лавочками на объекте.

По мнению определённого числа комментаторов, лавочки неудобные – "просто верх комфорта", без должного ухода могут не пережить зиму за счёт свойств материала, а также будут привлекать молодёжь для распития на них спиртных напитков.