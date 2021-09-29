Трамвай №6 возобновил движение по маршруту
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Движение трамвая №6 восстановлено в Нижнем Новгороде после проведения аварийных работ 29 сентября. Об этом сообщили в Нижегородском водоканале.
Ограничения были введены на маршруте с 12:00 в районе остановки «стадион Старт». Все вагоны были временно пущены по маршруту №7.
После завершения работ трамваи продолжили курсировать в привычном режиме.
Напомним, о временном перекрытии участка стало известно днем. Соответствующую информацию опубликовал «Нижегородэлектротранс».