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Общество29 сентября 2021 18:05

Движение трамвая №6 восстановлено в Нижнем Новгороде

Трамваи курсируют в привычном режиме
Мария СОРОКИНА
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Трамвай №6 возобновил движение по маршруту

Трамвай №6 возобновил движение по маршруту

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Движение трамвая №6 восстановлено в Нижнем Новгороде после проведения аварийных работ 29 сентября. Об этом сообщили в Нижегородском водоканале.

Ограничения были введены на маршруте с 12:00 в районе остановки «стадион Старт». Все вагоны были временно пущены по маршруту №7.

После завершения работ трамваи продолжили курсировать в привычном режиме.

Напомним, о временном перекрытии участка стало известно днем. Соответствующую информацию опубликовал «Нижегородэлектротранс».