Парковку ограничат ночью на улице Ярошенко с 20 октября Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде с 20 октября введут запрет на остановку и стоянку на улице Ярошенко. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Ограничение коснется парковки у дома 5А – там запретят парковку в вечернее и ночное время - с 23 часов вечера до 6 часов утра.

Кроме того, также остановка и стоянка транспортных средств будет запрещена на двух участках проезда к парковочным местам.

Объезд организуют по прилегающим улицам. На подъездах установят временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств. А припаркованные ранее автомобили переместят на охраняемую стоянку.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что 29 и 30 сентября с 14.00 до 22.00 в Нижнем Новгороде будет временно приостановлено движение транспорта по улице Лоскутова.

Запрет на проезд транспорта затронет участок дороги от проспекта Ильича до проспекта Кирова.

Объезд организуют по прилегающим улицам. На подъездах установят временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств.

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