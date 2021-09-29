Сквер имени Героя Грабина в Нижнем Новгороде приведут в порядок до конца года

Сквер имени Героя Грабина, расположенный в Московском районе Нижнего Новгорода, приведут в порядок до конца года. Об этом «Комсомолке» сообщили в районной администрации.

Ранее местные жители сообщили, что в сквере изломаны уличные тренажеры для занятий спортом.

- Спортивное оборудование будет отремонтировано. В настоящее время проходят мероприятия по выбору подрядчика. Предполагаемый срок завершения работ – до конца года, - ответили в районной администрации.

Так же там подчеркнули, что в сквере высадят 22 дерева. Как указано на сайте госзакупок, здесь высадят 7 сосен, 10 конских каштанов и 5 красных дубов. Пол контракту работы должны быть выполнены до 1 октября.

Отметим, что благоустройство этого сквера было выполнено в 2019 году.