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Общество29 сентября 2021 14:58

Экс-сотрудниц нижегородской миграционной службы осудят за мошенничество с оплатой госпошлин

Обманным путем женщины получили более 50 тысяч рублей
Мария СОРОКИНА
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Женщины обещали самостоятельно оплатить госпошлины

Женщины обещали самостоятельно оплатить госпошлины

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двух бывших сотрудниц миграционной службы будут судить в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Женщин обвиняют в совершении преступлений по статье «Мошенничество с использованием служебного положения».

- В период с 2019 по 2020 год экс-сотрудницы выполняли обязанности по приему документов у граждан на получение заграничных паспортов. В их обязанности входила, в том числе, проверка оплаты государственной пошлины. Обвиняемые под предлогом самостоятельной оплаты госпошлины за обратившихся граждан похищали их денежные средства, - говорится в сообщении.

Вместе с загранпаспортами женщины выдавали гражданам фальшивые чеки об оплате пошлины. В общей сложности ущерб от их действий составил более 50 млн рублей. Сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконные действия злоумышленниц. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения.