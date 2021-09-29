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Общество29 сентября 2021 14:19

Спорткомплекс за 253 млн рублей появится в Нижнем Новгороде

Нижегородцев приглашают принять участие в общественных обсуждениях по данному вопросу
Мария СОРОКИНА
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Спорткомплекс площадью 12,1 тысячи квадратных метров намерены построить в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Соответствующая документация размещена на сайте городской мэрии.

Как указано в документации, новый объект будет располагаться на пересечении улиц Васнецова и Бурденко. Это совсем рядом с уже имеющимся стадионом «Северный». Строительством объекта займется компания ООО «Русская тройка». На работы уйдет три года.

Отметим, в ноябре прошлого года компании одобрили заявку на выделение участка под строительство спорткомплекса. Объем инвестиций в реализацию проекта составит 253 млн рублей.

В период с 22 сентября по 22 октября проводятся общественные обсуждения по данному вопросу. Свое мнение нижегородцы могут высказать, заполнив специальную форму.

Также можно ознакомиться с проектом в районной администрации и оставить свои пожелания в специальном журнале.