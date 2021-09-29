Энергетики обеспечили надежное электроснабжение предприятий нефтехимии в Нижегородской области

Россети ФСК ЕЭС (ПАО ФСК ЕЭС) завершила реконструкцию подстанции 220 кВ «Ока» в Нижегородской области. Выполненные работы повысят качество энергоснабжения города Дзержинск ядра нефтехимической отрасли в России. Инвестиции в проект составили порядка 157 млн. рублей.

Подстанция 220 Кв Ока является одним из ключевых центров питания города Дзержинск, обеспечивающим электроснабжение населения и крупных промышленных предприятий. В рамках работ на объекте установили 4 новых элегазовых выключателя 220 кВ взамен устаревших воздушных аналогов, а также произвели замену 12 комплектов разъединителей 220 кВ.. Новое коммутационное оборудование компактно и надежно, имеет длительный межремонтный период, срок эксплуатации – не менее 30 лет. Также на подстанции была установлена новая цифровая система сбора и передачи информации. Все оборудование отечественного производства.

Замена выключателей на элегазовые позволила повысить надежность оборудования и подстанции в целом, значительно снизить расход электроэнергии на собственные нужды ПС, сократить расходы на проведение ремонтов.

Дзержинск центр химической промышленности региона. В городе имеется целый ряд предпосылок для развития нефтехимического кластера это и географическая близость всех химических предприятий, и общая инфраструктура промышленности, и многолетний опыт развития на территории города большой химии. Здесь проживает порядка 250 тыс. человек и функционирует около 20 крупных предприятий химического комплекса региона. Большая часть из них получает электроснабжение от подстанции Ока. Реконструкция объекта и обновление оборудования значительно повысят качество и надежность энергоснабжения потребителей региона, - объяснил Павел Милязев, главный инженер Нижегородского предприятия ПАО Россети ФСК ЕЭС.

Потребителями электроэнергии с подстанции 220 кВ Ока являются промышленные предприятия г. Дзержинска, среди которых значительную долю составляют предприятия химической промышленности: АО Сибур-Нефтехим, индустриальный парк Ока-Полимер; АО ДПО Пластик ФКУ Завод имени Я.М.Свердлова, ОАО Синтез, ООО Корунд;.