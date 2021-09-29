18-летний нижегородец разбился насмерть, сорвавшись с крыши при установке антенны

18-летний парень разбился насмерть, сорвавшись с крыши пятиэтажки в Нижнем Новгороде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижнем Новгороде молодой парень погиб, упав с крыши пятиэтажного дома. Об этом «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла утром 21 сентября около одного из домов по проспекту Гагарина. 18-летний молодой человек залез на крышу пятиэтажки, чтобы установить телевизионную антенну, однако не удержался и рухнул вниз. Травмы оказались не совместимыми с жизнью: юноша погиб на месте.

- Тело молодого человека около дома обнаружил случайный прохожий – он же сообщил об этом в полицию, - пояснил источник.

На место происшествия выезжали следователи-криминалисты, по факту произошедшей трагедии проводится проверка.

Сегодня погибшему молодому человеку должно было исполниться 19 лет. «Комсомолка» выражает глубокие соболезнования родным и близким.