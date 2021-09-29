Подсветку на нижегородской телебашне включат 29 сентября и 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской обалсти.

Так, в эти два дня пройдут телевизионные праздники: 29 сентября Нижегородский радиотелецентр отмечает свое 64-летие, а 1 октября отечественному телевидению исполняется 90 лет.

- В честь телевизионных праздников на высотной доминанте Нижнего Новгорода включится архитектурно-художественная подсветка. Световое панно телебашни украсят узнаваемые графические изображения телевизионной тематики и текстовые поздравления, - сообщил директор Нижегородского филиала РТРС Михаил Небольсин.

Стоит отметить, что с 1981 года юбилейные даты отечественного телевидения отмечают на государственном уровне.

Отметим, что именно Нижний Новгород называют «первой отечественной радиостолицей». Это связано с тем, что в 1895 году Александр Попов изобрёл «беспроволочный телеграф» и стал считаться «отцом радио». Кроме того, в 1919 году состоялась первая радиопередача голосового сообщения и вместо азбуки Морзе по эфиру радио раздалось: «Алло! Алло! Говорит Нижегородская радиолаборатория».

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