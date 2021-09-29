14 % школ и детских садов ушли на карантин по ОРВИ и коронавирусу. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Сейчас в регионе идет прививочная кампания против гриппа и COVID-19. В Нижегородскую область поступило 192 460 доз вакцины «Ультрикс Квадро», 64 030 доз «Совигрипп» и 746 830 доз «Флю - М». Против гриппа привилось уже более 462 тысяч нижегородцев, в их числе более 119,7 тысяч детей.

По информации на 29 сентября, в 14 % образовательных учреждений региона полностью или частично ушли на карантин ОРВИ и по COVID-2019. При этом в 76% школ и детский садов карантин ввели в связи с COVID-19 в отдельных классах или группах.

Бесплатно прививку против гриппа можно сделать в поликлинике по месту жительства, учебы, работы. Также вакцинацию против гриппа взрослым можно пройти по адресу: Нижний Новгород, ул. Бетанкура, 1а/1 (павильон у стадиона «Нижний Новгород»), пункт вакцинации «Центр 800».

Напомним, что Минздрав призвал нижегородцев избегать одновременной вакцинации от COVID-19 и гриппа. По рекомендациям федерального Минздрава, временной период между вакцинацией от коронавируса и от гриппа составляет примерно месяц. То есть от второй аппликации вакцины от коронавируса отсчитываем 30 дней, и потом можно смело вакцинироваться против гриппа.